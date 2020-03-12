Москва, , 14:13 — REGNUM Растущая эпидемия коронавируса может стать хорошим поводом для Украины и России объединиться и организовать общий штаб взаимопомощи заболевшим. Такое мнение 12 марта высказала депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская («Единая Россия»), сообщает ИА REGNUM.

«Кстати, беда и угроза всегда объединяли людей. Хороший повод организовать штаб взаимопомощи России и Украины, чтобы наши инфекционисты вместе лечили россиян и украинцев, вместе тушили панику в наших странах. И, глядишь, мы перестанем друг другу «вигвамы» рисовать, как Шарик и Матроскин из «Простоквашино». А на смену ужасу и психозу придут спокойствие и дружба. Давно пора», — подчеркнула Поклонская.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские мигранты массово покидают европейские страны, в том числе охваченную коронавирусом COVID-2019 Италию.

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