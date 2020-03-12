Джакарта, , 14:10 — REGNUM Посольство Великобритании в Джакарте подтвердило, что иностранка, погибшая в результате заражения коронавирусом COVID-19 на Бали, является гражданкой Великобритании, сообщает Sindonews.

«Мы поддерживаем семью британской женщины, которая умерла в Индонезии», — заявил представитель британского посольства в Джакарте Джон Никелл.

Известно, что тело 53-летней погибшей было кремировано на острове Бали с соглашения семьи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее иностранный гражданин с положительным результатом на коронавирус скончался в Индонезии в ночь с 10 на 11 марта 2020 года.

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