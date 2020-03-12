Киев, , 14:15 — REGNUM Аппарат Верховной рады Украины не полномочен давать политические оценки деятельности как депутатских фракций, так и отдельных народных депутатов Украины и вмешиваться в их деятельность.

Об этом сегодня, 12 марта, заявила пресс-служба политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», комментируя распространенную аппаратом ВР и не соответствующую действительности информацию о том, что народные депутаты этой политсилы совершили «частную поездку» в Москву для встречи с представителями Госдумы и президентом РФ.

«Межфракционное депутатское объединение «Межпарламентский диалог во имя мира: Украина — Россия — Германия — Франция», которое было создано в Верховной Раде Украины 12 ноября 2019 года, официально функционирует и наделено правосубъектностью для осуществления политической государственной деятельности и реализации своих полномочий как представителей украинского народа», — заявили в политсиле.

В партии напомнили, что согласно ст. 7 регламента аппарат Верховной рады по своим функциональным обязанностям не полномочен давать политические оценки деятельности как депутатских фракций, так и отдельных депутатов Украины и вмешиваться в их деятельность.

«В соответствии со статьей 17 Закона Украины «О статусе народного депутата Украины» народные депутаты Украины, не имеющие специальных полномочий на представительство Верховной рады Украины, имеют право вступать в отношения с должностными лицами и государственными органами иностранных государств. Подобные встречи не могут расцениваться как частная инициатива народных депутатов, а являются актом осуществления политической и государственной деятельности и реализацией своих полномочий как представителей украинского народа», — заявляют в ОПЗЖ.

Однако, отметили в политсиле, аппарат Верховной Рады злоупотребил своими полномочиями.

«…Его преднамеренные деструктивные действия основаны на циничной лжи и являются попыткой преступного вмешательства в деятельность народных депутатов Украины с целью ограничения их политической деятельности, прав и свобод с одновременным отбеливанием бездействия государственных правительственных институтов относительно прекращения вооруженного противостояния в Донбассе», — убеждены в партии.

В связи с этим «Оппозиционная платформа — За жизнь» требует от председателя Верховной рады принять дисциплинарные меры относительно противоправных действий должностных лиц аппарата ВР, правовой оценки их действий и привлечения к ответственности.

«Также мы требуем опровергнуть и отозвать распространенную информацию», — резюмировали в оппозиционной политсиле.

ИА REGNUM напоминает, что делегация «Оппозиционной платформы — За жизнь» посетила Москву 10−11 марта для переговоров о дальнейшем продвижении парламентского измерения «нормандского формата» по урегулированию ситуации в Донбассе.

По итогам поездки в Раде заявили, что руководство и представители указанной фракции не были уполномочены вести переговоры в России. Отдельные депутаты парламента предлагают ввести за «несанкционированные переговоры с врагом» тюремное заключение сроком от 13 до 15 лет заключения с возможной конфискацией имущества.

В партии Зеленского «Слуга народа» уже призвали СБУ разобраться с данной ситуацией. Также прозвучало предложение поместить депутатов Рады, посетивших Москву, в принудительный карантин.