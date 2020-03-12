Тбилиси, , 14:11 — REGNUM Специальный режим работы введен в дипломатических представительствах Грузии за рубежом из-за распространения в мире коронавируса COVID-19. Новые правила были размещены 11 марта на сайте генконсульства Грузии.

Согласно новым правилам, обращения в грузинские посольства или консульства необходимо делать по телефону или через электронную почту. В случае необходимости прийти лично, нужно быть одному, приходить в защитной одежде и воздерживаться от соприкосновения с персоналом.

Кроме того, запрещается приходить в дипломатические учреждения тем, у кого наблюдаются признаки простудных заболеваний. Для посетителей у входа в дипучреждения будут размещены дезинфицирующие средства для рук.

Новый режим работы будет действовать до 4 апреля. При необходимости, его продлят.

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