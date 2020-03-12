Оренбург, , 14:08 — REGNUM Законодательное собрание Оренбургской области 12 марта большинством голосов одобрило поправки к Конституции России. Спикер регионального парламента Сергей Грачёв на внеочередном заседании Заксобрания отметил, что поправки, внесенные президентом РФ, предложенные регионами, общественными организациями, политическими партиями носят масштабный характер. Они учитывают сложившуюся реальность, новые вызовы для страны, а также ее новые возможности, закрепляют защиту суверенитета и исторической памяти России, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По словам спикера, цель изменений — усиление эффективности государства, публичности власти и устойчивости развития общества. Прописанное в действующей Конституции понятие Российской Федерации как социального государства будет наполнено, благодаря поправкам, конкретным содержанием, гарантиями защиты интересов многих социальных групп.

Вместе с тем, Сергей Грачёв подчеркнул, что не нужно «перегружать» Конституцию. Те поправки, которые не были одобрены Госдумой, можно реализовать впоследствии в форме федеральных и региональных законов.

«Одобрение региональным парламентом внесенного законопроекта — это не точка в обсуждении, а пока только запятая. Точку должны поставить граждане России на всероссийском голосовании 22 апреля», — сказал председатель Заксобрания Оренбуржья.

Напомним, 12 марта 38 депутатов Законодательного собрания Оренбургской области проголосовали за поправки к Конституции, пять человек (фракция КПРФ) воздержались и один человек («Справедливая Россия» проголосовал «против».

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