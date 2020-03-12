Архангельск, , 14:07 — REGNUM Лидер архангельских коммунистов Александр Новиков с трибуны областного собрания объяснил, почему фракция выступает против поправок к Конституции РФ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Безусловно, Конституция требует ремонта, потому что до этого мы жили по ельцинской Конституции, которая обрекла почти 20 млн россиян на вымирание и обогатила узкую группу олигархов, которая сегодня манипулирует президентом РФ», — начал Новиков.

Тем не менее, несмотря на то, что из 180 поправок которые предложила КПРФ, одобрили 21, Новиков убежден, что поддерживать поправки нельзя.

«Меня поражает скорость курьерского поезда при рассмотрении столь важнейшего вопроса для народа. Я считаю, что Конституция — это та же священная корова, к которой надо относится очень бережно, поскольку она надолго определяет жизнь каждого жителя нашей страны и определят ее международный статус», — заявил он.

По мнению Новикова, в Конституции должен быть отражено увеличение доходов государственной казны от использования природных ресурсов.

«В ОАЭ 90% доходов от природных средств попадают в бюджет, в Норвегии — 70%, в России — только 30%. Из 20 трлн, полученных от выручки за нефть, только 8 попали в бюджет. Разве можно с этим мириться?», — заявил депутат.

Поправка, вызывающая вопросы — счета чиновников.

«Сказано, что люди, претендующие на высокие должности, не имеют право их иметь. А почему не говорится о недвижимости, которая широко расплодилась за границей? Почему не внесена поправка в Конституцию о том, что коррупционеры должны не только получать уголовные наказания, но и подвергаться процедуре конфискации имущества?», — заявил Новиков.

По мнению депутата, кампания по внесению поправок имеет своей главной целью продление президентских полномочий.

«Обработка населения России, я называю это зомбированием, началась задолго до того, как заговорили о поправках в Конституцию. Разные люди — якобы ветеран Великой Отечественной войны, или молодая девчонка говорили нам с экранов: «отец родимый, Владимир Владимирович, не оставь нас, сирых и убогих, найди возможность руководить нашей страной». Учитывая все это, по моему мнению, Конституция заточена под президента и сохранение той олигархической группы, которая сегодня пьет кровь из народа», — заявил он.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Архангельское областное собрание поддержало поправки к Конституции РФ большинством голосов.