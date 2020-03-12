Москва, , 14:10 — REGNUM Ситуация с освещением мировой эпидемии коронавируса в России показала, что в стране пора менять информационную политику. Такое мнение 12 марта высказала депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская («Единая Россия»), сообщает ИА REGNUM.

«Как известно — многие болезни от нервов. Моё мнение таково: наша информационная политика должна поменяться. Хватит сеять панику! Люди уже шарахаются друг от друга! Приведите статистику смертности от любого другого вида гриппа, ОРВИ. Любая болезнь опасна — не только коронавирус. А у нас его преподносят как смертный приговор для больного», — отметила Поклонская.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2019 года власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань провинции Хубэй. Эксперты установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса. Позже Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса COVID-19, который к этому моменту поразил 118 тысяч человек в 114 странах.

Читайте ранее в этом сюжете: Поклонская: кто-то хочет вселить в людей страх перед коронавирусом