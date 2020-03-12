Найроби, , 14:09 — REGNUM Министр безопасности Кении встретился с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом, чтобы обсудить напряженность на границе между Кенией и Сомали. Об этом передает ВВС Amharic.

Фред Матианги написал в Твиттере, что намерен найти «пути сотрудничества» для решения пограничных проблем «с целью укрепления региональной стабильности».

«От лица президента Кении Ухуру Кеньятты мы провели содержательные переговоры с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом, чтобы обсудить намерение Кении привлечь его к сотрудничеству по разрешению конфликта на границе Кении и Сомали с целью укрепления региональной стабильности», — сообщил Матианги.

Встреча состоялась через неделю после того, как сомалийские военнослужащие провели сражение с силами из полуавтономного сомалийского государства Джубаленд на кенийской земле недалеко от города Мандера, что вызвало эскалацию конфликта.

Ранее власти Сомали обвиняли Кению во вмешательстве в свои внутренние дела и призывали соседнюю страну прекратить трансграничные вторжения. Отношения между двумя странами долгое время находились на грани конфликта из-за вопроса о суверенитете района в Индийском океане. Дело о морской границе должно быть рассмотрено в Международном суде в июне 2020 года.

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