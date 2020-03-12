Санкт-Петербург, , 14:07 — REGNUM В петербургском парламенте поддержали законопроект о расселении коммунальных квартир в исторических зданиях. Документ прошел второе чтение в четверг, 12 марта, передает корреспондент ИА REGNUM.

Авторами инициативы выступили депутаты Оксана Дмитриева, Сергей Трохманенко («Партия роста»), Алексей Ковалев («Справедливая Россия»), Денис Четырбок, Мария Щербакова («Единя Россия») и беспартийный Михаил Амосов.

По задумке депутатов, в Петербурге будут расселять исторические здания, если там имеются коммунальные квартиры и жильцы согласны переехать. Затем жилье будут реставрировать инвесторы и продавать. Инвесторы также должны будут ремонтировать и общее имущество дома, включая исторический декор.

Стоимость программы оценивают в 300−400 млрд рублей, примерно треть из которых должны поступить из городской казны.

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