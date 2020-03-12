Москва, , 14:04 — REGNUM Госдума во втором чтении приняла пакет законопроектов, направленных на установление ответственности за нарушения в ходе общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 12 марта.

Поправки в Уголовный кодекс распространяют существующие санкции за фальсификацию итогов голосования и за подделку бюллетеней.

Поправки в КоАП вводят наказание для СМИ, игнорирующих требования предоставить площадь и эфирное время для агитации и разъяснения изменений в Конституцию.