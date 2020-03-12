Якутск, , 14:03 — REGNUM Председатель Госсобрания Якутии, доктор юридических наук по конституционному праву, профессор юридического факультета СВФУ Пётр Гоголев отметил, что в Якутии бурно обсуждались поправки к Конституции РФ, поднимались вопросы государственных языков, обновления механизма разделения властей, воздействия государства на местное самоуправление, назначения прокуроров субъектов РФ. Гоголев намерен обратиться в Конституционной суд РФ после принятия поправок к Конституции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Госсобрания.

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Спикер Госсобрания усомнился в поправках о создании федеральных территорий и организации публичной власти на этих территориях.

«Это не новая идея. В 1990 году конституционная комиссия первого съезда народных депутатов РСФСР подготовила и опубликовала для обсуждения первый проект новой Конституции. Именно в этом проекте одна из статей гласила: «Федеральные территории подчиняются непосредственно РФ. РФ заботится о развитии федеральных территорий. Федеральные территории пользуются правом самоуправления в рамках закона». В условиях 90-х годов лидерам субъектов удалось изменить проект способный радикально пересмотреть федеративное устройство России. Сегодня аналогичный вызов вновь в конституционной повестке», — сказал Пётр Гоголев.

Спикер Ил Тумэна выразил беспокойство по поводу появления возможности создания федеральных территорий на любом участке страны, то есть нового уровня органов власти общей компетенции либо даже органов государственной власти с пересмотром полномочий субъектов федерации с фундаментальным пересмотром бюджетного и налогового законодательства.

Обеспокоен председатель Госсобрания Якутии и тем, что в поправках к Конституции не нашлось места для конституционных судов субъектов РФ.

После утверждения поправок Пётр Гоголев намерен направить обращение в Конституционный суд РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта на внеочередном заседании Госсобрания депутаты Якутии после долгих дебатов всё-таки одобрили поправки к Конституции РФ. Народные избранники высказали свои опасения и недовольства изменениями в основной закон страны. Главе Якутии Айсену Николаеву пришлось успокаивать депутатов. После чего решение было принято: поправки к Конституции поддержали 49 депутатов, 13 воздержались, 1 — против.