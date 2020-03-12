Нур-Султан, 12 марта 2020, 14:02 — REGNUM 21,4% жителей Казахстана положительно относятся к митингам. Об этом 12 марта заявил министр информации и общественного развития республики Даурен Абаев, сообщает агентство «Казинформ».
Министр отметил, что социологический опрос провело бюро экспресс-мониторинга общественного мнения Demoscope при поддержке немецкого Фонда им. Конрада Аденауэра.
По данным опроса, 40% жителей республики считают, что митинги дестабилизируют обстановку в стране, 73% считают, что митинги необходимо согласовывать с властями.
Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта министр информации и общественного развития Казахстана Даурен Абаев заявил, что несовершеннолетним лицам в республике разрешат участвовать в мирных митингах.
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