Москва, , 14:01 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон о ежегодном проведении общероссийской минуты молчания, передает корреспондент ИА REGNUM 12 марта.

Законом предусматривается ежегодное и одновременное проведение на всей территории Российской Федерации общероссийской минуты молчания 22 июня в День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны (1941 год).

По словам вице-спикера Госдумы Ирины Яровой («Единая Россия»), проведение федеральной Минуты молчания возможно в 12:15 по московскому времени.

«Предлагаем именно в это время проведение общефедеральной минуты молчания для нашей большой страны с разными часовыми поясами: в моем родном Петропавловке-Камчатском будет 21:15, в Калининграде — 11:15», — пояснила парламентарий.

Закон может стать рамочным для стран бывшего СССР, нынешнего СНГ.

Одновременно законом предлагается отнести к числу форм увековечения памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы России и памятными датами России, а также воинов, погибших при защите Отечества, публикации в интернете материалов, связанных с днями воинской славы России или памятными датами России, а также создание произведений искусства и литературы, посвященных памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы России и памятными датами России.

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