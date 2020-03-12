Бишкек, , 14:00 — REGNUM Агентство США по международному развитию (USAID) и Всемирная организация здравоохранения безвозмездно передали министерству здравоохранения Киргизии средства индивидуальной защиты в рамках проекта по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

В состав полученной от этих организаций Киргизией помощи вошли 10 000 хирургических масок, 10 000 перчаток, 1 400 халатов, 200 защитных очков и 200 респираторов второго класса защиты.

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Принимавшая участие в церемонии передачи гуманитарного груза вице-премьер-министр Киргизии Алтынай Омурбекова поблагодарила руководство ВОЗ и USAID за сотрудничество и оказанную поддержку.

Высокопоставленная чиновница также отметила, что учитывая ситуацию с распространением коронавируса в мире, киргизстанские власти предприняли ряд противоэпидемических мер: на пограничных постах пропуска развернуто 22 санитарно-карантинных пункта, а для обсервации и госпитализации подготовлены свыше 1100 коек, в том числе в организациях здравоохранения — почти 400 коек.

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