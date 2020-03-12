Ростов-на-Дону, 12 марта 2020, 14:01 — REGNUM В Ростовской области на базе ПАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Бериева» прошёл испытания Ту-95МС. Об этом ИА REGNUM сообщили на предприятии.
Боевая машина совершила первый полёт после капитального ремонта. Затем стратегический ракетоносец отправят к месту постоянного базирования.
ИА REGNUM напоминает, что в 2018 году сообщалось о разработке модернизированной версии ракетоносца Ту-95МС, которая будет носить название Ту-95МСМ. Работу будут вести сотрудники таганрогского авиазавода.