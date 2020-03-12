Киев, , 13:59 — REGNUM Украина не может остановить войну в Донбассе в одностороннем порядке, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время представления системы фиксации нарушений в сфере безопасности дорожного движения, сообщило 12 марта информационное агентство УНИАН.

«Остановить эту войну в одностороннем порядке мы не можем. Не всё зависит только от Украины», — рассказал Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее праворадикалы напали на советника главы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергея Сивохо во время представления «платформы примирения», которая может помочь в налаживании диалога между Донбассом и Украиной.

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