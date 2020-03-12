Москва, , 13:59 — REGNUM Поправки в Конституцию РФ помогут обеспечить социальные гарантии москвичей. Об этом заявил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников («Единая Россия»), передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Закон о поправке содержит ряд мер государственной поддержки, закрепляет в Конституции минимальный размер оплаты труда на уровне не ниже прожиточного минимума, предусматривает обязательную индексацию пенсий, пособий и иных социальных выплат. Также в качестве важнейшего приоритета провозглашается всестороннее развитие детей. Детально прописывается защита семьи, материнства, отцовства, института брака», — заявил Шапошников.

По мнению главы законодательного собрания столицы, поправки позволят обеспечить дальнейшее развитие России на длительную историческую перспективу. Также они отражают приверженность традиционным для нашей страны ценностям и более полно раскрывают ключевое конституционное понятие «социальное государство».

Изменения, в случае их вступления в силу, должны усилить роль парламента в формировании структуры органов государственной власти и в общественно-политической жизни страны, уверен Шапошников.

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