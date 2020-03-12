Бишкек, , 13:51 — REGNUM Из-за рисков распространения коронавирусной инфекции на ближайшее время отменены все экскурсии в парламент Киргизии. Об этом стало известно в ходе заседании законодательного собрания, передает «Комсомольская правда».

Сделано это в соответствии с рекомендациями республиканского штаба по предупреждению проникновения на территорию страны и недопущению дальнейшего распространения коронавируса.

Отмечается, что ранее экскурсии в республиканский парламент Киргизии организовывались два раза в неделю. Посетить здание законодательного органа могли иностранцы, а также местные школьники и студенты.

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