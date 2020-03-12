Москва, , 13:53 — REGNUM Истерия вокруг коронавируса наталкивает на мысли, что кто-то специально хочет вселить в людей страх перед этой болезнью и отвлечь внимание всего мира от чего-то важного. Такое мнение 12 марта высказала депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская («Единая Россия»), сообщает ИА REGNUM.

«Во все времена появлялись новые вирусы, бактерии и инфекции, с которыми приходилось бороться людям. В эпоху Средневековья были чума и холера. Несколько лет назад — лихорадка Эбола, свиной грипп, птичий грипп. Теперь же — новый «конец света» в виде коронавируса. А вместе с очередным вирусом пришла мировая паника, в результате которой мы все оказались на пороге массового психоза. А если предположить, что это неспроста? Вдруг кто-то специально хочет вселить в людей страх перед этой болезнью и отвлечь внимание всего мира от чего-то важного? Ну или испытать на людях новый вид бактериологического оружия… Эти версии имеют право на существование», — отметила депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти РФ приняли решение о временном прекращении выдачи виз гражданам Италии в связи с распространением коронавирусной инфекции в этой стране.

Об этом: Россия приостанавливает выдачу виз гражданам Италии из-за коронавируса