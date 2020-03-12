Вашингтон, , 13:53 — REGNUM Власти США могут ослабить ограничения на поездки в Южную Корею. Об этом сообщает KBS со ссылкой свои источники.

По данным источников, 11 марта президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации по поводу распространения коронавируса нового типа.

В своём заявлении Трамп отметил, что ситуация с эпидемией в Южной Корее и Китае улучшается и Вашингтон может пересмотреть действующие меры, ограничивающие поездки в данные страны.

Напомним, что правительство США объявило четвертый уровень предупреждения о поездках в Китай и южнокорейский Тэгу и третий уровень предупреждения о поездках в другие части Южной Кореи.

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Дональд Трамп также заявил, что с 13 марта введет месячный запрет на въезд в страну иностранцев, прибывающих из двадцати шести стран Европы, за исключением Великобритании.