Чебоксары, , 13:49 — REGNUM В Чувашии сегодня, 12 марта, на очередной сессии Госсовета сорвалось рассмотрение вопроса из-за отсутствия кворума: после полуденного перерыва в зале из первоначально заявленного 41 парламентария остались 29. Сессию пришлось прервать на 15 минут, чтобы найти депутатов. Были высказаны предположения, что парламентарии находятся в «местах для размышления», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Перед рассмотрением отчётов руководителей двух правоохранительных структур зал Госсовета резко поредел. Парламентские места опустели после небольшого перерыва и ухода врио главы Чувашии Олега Николаева, который присутствовал на рассмотрении первых вопросов.

Первым на отсутствие кворума обратил глава фракции ЛДПР Константин Степанов, по подсчётам которого в зале остались 29 депутатов, в то время как на начало сессии был 41. Он предположил, что депутаты находится в «местах для размышлений».

«Они не просто в местах размышления, но в местах глубокого размышления», — вставил реплику депутат Петр Краснов.

«Вот такая дисциплина, к сожалению… Кто ушёл без разрешения — давайте, возвращаем депутатов обратно. Аппарат, найдите нам депутатов», — дала поручение спикер Госсовета Альбина Егорова, объявив 15-минутный перерыв.

«Уважаемые депутаты, никто не покупае… никто не покидает сессию Госсовета», — почти оговорившись, сказала перед перерывом глава чувашского парламента.

В настоящее время поиски депутатов продолжаются.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 февраля в Госдуме оживление в зале вызвала дискуссия по вопросу информирования депутатов о происходящем в зале пленарных заседаний «в местах для размышления». Экс-глава фракции справороссов в Госсовете Чувашии, ныне депутат Госдумы Игорь Моляков предложил вопрос «бытового характера»: вывести трансляцию «в места для размышлений», чтобы депутаты при обсуждении важных вопросов могли «вернуться быстро в зал».

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