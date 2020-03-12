Москва, , 13:47 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность ограничения въезда в Россию из Европы в связи с коронавирусом.

«Ограничения определённые уже реализуются, вынужденные и временные. Решение о введении новых ограничений принимает оперативный штаб», — сказал представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о 30-дневном запрете на въезд в страну из Европы. Такая мера связана с распространением коронавируса. Исключение глава Белого дома сделал для Великобритании.

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