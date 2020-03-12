Москва, , 13:42 — REGNUM Китай всегда будет поддерживать российский путь развития и уважать модель государственного управления, выбранную российским народом. Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан на очередной пресс-конференции в Пекине, сообщает Chinanews.

Ранее 11 марта Государственная дума на пленарном заседании приняла закон о конституционных поправках, которые позволили бы нынешнему президенту РФ участвовать в президентских выборах 2024 года. Гэн Шуан сообщил, что Китай как стратегический партнер надеется на то, что Россия сохранит социальную стабильность и темпы экономического развития при конституционных изменениях.

«Мы готовы совместно с российской стороной продолжать работу по углублению российско-китайского взаимовыгодного сотрудничества в различных областях на благо народов двух стран, опираясь на реализацию договоренностей, достигнутых главами государств», — отметил он.