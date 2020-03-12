Рязань, , 13:42 — REGNUM 32 депутата Рязанской областной думы проголосовали в поддержку поправок к Конституции РФ на заседании 12 марта. Двое депутатов воздержались.

Как сообщило «7info», спикер облдумы Аркадий Фомин, предваряя голосование, отметил, что предложенные поправки в Основной Закон отвечают запросам общества. Также на заседании Рязанской облдумы выступил писатель Захар Прилепин, который участвовал в рабочей группе по разработке поправок. В числе поправок, важных не только для России, но и для всего мира, Прилепин назвал поправки о браке, закрепляющие его характеристику как «союз мужчины и женщины», а также положение о неотчуждаемости территорий России. Депутаты облдумы также сообщили, что жители региона в целом поддерживают поправки к Конституции — об этом они сами говорят на встречах.

В результате депутаты проголосовали в поддержку поправок — за высказались 32 депутата, двое воздержались.