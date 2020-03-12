Вашингтон, , 13:41 — REGNUM Государственный департамент США опубликовал многостраничный доклад о нарушении прав человека в Киргизии. Документ размещен 11 марта на официальном сайте Госдепа.

В докладе сказано, что сотрудники правоохранительных органов Киргизии якобы применяют пытки и произвольные аресты. По данным госдепа, заключенные содержатся в суровых условиях. Кроме того, в США считают, что в Киргизии есть проблемы с независимостью судей, в также ряд других факторов, нарушающих права граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта посольство США в Киргизии выразило возмущение в связи с нападение неизвестных лиц на митинг феминисток, который прошел 8 марта в Бишкеке.

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