Москва, , 13:39 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин дал поручение аннулировать пропуск депутата Госдумы от ЛДПР Сергея Катасонова на время карантина, передает корреспондент ИА REGNUM 12 марта.

«Аннулирование пропуска в Госдуму на время карантина, в отношении помощников, с кем он общался, должны быть такие же решения. Во фракции (просьба) с пониманием отнестись и ряд (в зале пленарного заседания), где он находился — выше-ниже — на карантин, и коллеги, с кем общался — на карантин», — заявил Володин.

Он призвал с пониманием отнестись к ситуации и направиться на карантин.

Володин призвал проработать постановление, он отметил, что нет оснований лишать Катасонова мандата.

«А умирать есть основания?» — возмущен лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

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