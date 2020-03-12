Москва, , 13:31 — REGNUM Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал о том, что депутат Госдумы Сергей Катасонов вернулся из Франции и может быть заражен коронавирусом, передает корреспондент ИА REGNUM 12 марта.

«Я предлагаю наказать, принять постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Катасонова», — заявил Жириновский.

Он сообщил, что парламентарий прилетел из Франции в понедельник, но нарушил «карантин» и ходил в Госдуму три дня.

«Сидел бы дома молча. Толстой прилетел из Франции и сидит дома», — сравнил он.

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