Челябинск, , 13:01 — REGNUM России сейчас больше всего нужна социально-политическая стабильность, революций уже достаточно. Эти слова президента России Владимира Путина напомнил депутатам спикер Заксобрания Челябинской области Владимир Мякуш.

Он отметил, что глава государства предложил конституционный путь движения. Мякуш поддержал законопроект и призвал остальных депутатов сделать то же самое.

«Сейчас нам необходимо объединиться, независимо от фракций и политических взглядов. Впереди большая работа по разъяснению и обсуждению поправок к Конституции с южноуральцами», — заключил Мякуш.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта депутаты одобрили поправки, ранее утверждённые Госдумой и Советом Федерации. Теперь их должны утвердить на общероссийском опросе, который состоится 22 апреля — в день рождения Владимира Ленина.

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