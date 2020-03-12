Белград, , 13:00 — REGNUM Будущее Сербии зависит от того, каким образом будет разрешен косовский вопрос. Такое мнение высказала директор Центра геостратегических исследований (Белград) Драгана Трифкович 10 марта в Москве в ходе дискуссии в рамках круглого стола на тему «Общественная дипломатия Россия-Балканы. Вектор дружбы», прошедшего в Общественной палате РФ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Эксперт напомнила, что большая часть государственных полномочий на этой территории передана в руки албанцев, но тем не менее пока не будет подписано окончательное соглашение, Косово не сможет реализовать самопровозглашенную независимость.

«Единственным юридически правомочным документом по Косово и Метохии является действующая Резолюция 1244, которая на международном уровне подтверждает суверенитет Сербии над этой территорией. Запад пытается изменить международное право и решить этот вопрос в ущерб государственным и национальным интересам Сербии», — отметила Трифкович.

По ее словам, именно по этой причине технические переговоры по Косово и Метохии в 2012 году были переданы под эгиду Брюсселя, но и эти переговоры были приостановлены в конце 2018 года. Трифкович считает, что провал этих переговоров был идеальным моментом для сербского руководства, чтобы потребовать возвращения обсуждения косовского вопроса под эгиду ООН. «Вместо этого косовский вопрос сегодня обсуждается при прямом участии США, которые и сформировали это сепаратистское образование», — отметила она.

Эксперт добавила, что Брюссельские соглашения, подписанные в 2013 году, являются антиконституционными, а нынешние переговоры тоже ведутся в том формате, который не соответствует государственной системе, так как внешнюю политику ведет правительство, а не президент страны.

«Напрашивается вопрос, почему государственное руководство Сербии официально не требует присоединения России к переговорам по Косово, особенно если иметь в виду дипломатические успехи Российской Федерации и тот факт, что нет ни одной мировой проблемы, которую можно было бы решить без участия России. Нет никаких оснований для того, чтобы США сами себя пригласили в переговоры о Косово и Метохии, и чтобы при этом Россия осталась в стороне», — подчеркнула Трифкович.

По ее словам, если Сербия подпишет соглашение с Косово и поставит под вопрос Резолюцию 1244, это повлияет на позицию России и дальнейшие отношения наших государств, а особенно на русофильские настроения сербских граждан.

«Западным странам такое развитие событий было бы на руку, так как оно означало бы одновременно шах и мат России. Если бы Россия осталась на позициях последовательной защиты международного права, западные страны могли бы обвинить ее в том, что она действует как фактор дестабилизации в регионе. Если бы Россия согласилась на вступление Косово в ООН, граждане Сербии сочли бы, что такое решение Москвы способствует окончательному отторжению этой части нашей территории. Это стало бы причиной большого недовольства, которое было бы направлено больше в сторону России, чем в сторону тех, кто принял соответствующие решения и заставил Россию согласиться с ними», — рассказала сербский эксперт.

По мнению Трифкович, легализация независимости Косово повлекла бы за собой череду событий, которые устранили бы российское присутствие на Балканах в долгосрочной перспективе. Косово очень быстро стало бы членом НАТО, потом за ним последовала бы и Сербия, которая не смогла бы справится с рисками в сфере безопасности, а в конце концов и Босния и Герцеговина, которая вдобавок изменила бы внутреннюю структуру и стала унитарным государством, предположила она.

Эксперт отметила, что и без этого против России на Балканах идет постоянная информационная война, и различные структуры организуют подрывные действия, стараясь маргинализировать пророссийских политиков. «С другой стороны, России предлагают себя в качестве надежных союзников крайне скомпрометированные личности и структуры, чаще всего связанные с разными спецслужбами. В качестве примера можно привести так называемый государственный переворот в Черногории или недавнюю шпионскую аферу в Сербии», — продолжила Трифкович.

«Поэтому чрезвычайно важно то, чтобы Россия усилила свое влияние посредством общественной дипломатии и сотрудничества с теми организациями и личностями, которые действительно способствуют развитию российско-сербских отношений. Отношения Сербии и России — многовековые и искренние, основанные на совместной истории, культуре, традициях, религии и корнях сербского и русского народов. Никто не имеет права манипулировать этими отношениями и злоупотреблять ими», — подытожила Драгана Трифкович.