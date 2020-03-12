Краснодар, , 12:57 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края поддержали Закон РФ о поправке к Конституции Российской Федерации. Решение было принято 12 марта на внеочередном заседании ЗС, сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Рассмотрение Закона РФ о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» оказался единственным в повестке дня заседания. В ходе обсуждения председатель Общественной палаты региона Любовь Попова напомнила, что в Общественную палату региона поступило порядка 50 предложений по изменениям Конституцию страны, все их рассмотрела специальная рабочая группа. Представители фракций «Единая Россия» и ЛДПР в ЗС полностью одобрили поправки, руководитель фракции КПРФ Павел Соколенко подчеркнул, что коммунисты воздержатся при голосовании. В результате депутаты Заксобрания края большинством голосов поддержали поправки к Конституции.

«Обсуждаемые нами поправки важны не только для страны в целом, но и для отдельных её жителей. Они повысят эффективность деятельности органов местного самоуправления, укрепят их финансовую базу, создадут условия для проведения органами местного самоуправления результативной работы по социально-экономическому развитию территорий», — отметил спикер ЗС Юрий Бурлачко.