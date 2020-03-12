Томск, , 12:56 — REGNUM Законодательная дума Томской области в ходе внеочередного собрания 12 марта поддержала поправки к Конституции РФ. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном парламенте.

На сессии парламентарии рассмотрели единственный вопрос — Закон РФ о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти».

В итоге 32 депутата поддержали предлагаемые поправки к Конституции РФ. Четверо парламентариев воздержались.

Как сообщало ИА REGNUM, поправки к Конституции РФ 12 марта поддержали парламенты и других регионов, в том числе сибирских.

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