Москва, , 13:53 — REGNUM Инициатива депутата Государственной думы Валентины Терешковой («Единая Россия») об «обнулении» сроков действующего президента Владимира Путина была для Кремля новой, заявил 12 марта пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Я призываю вас вспомнить выступление, которое было позавчера (10 марта) у президента Путина в Государственной думе, где он не упомянул о каком-либо решении относительно 2024 года», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, будет ли Путин выдвигать свою кандидатуру на следующих выборах.

По словам Пескова, до 2024 года еще много времени и «предстоит напряженная работа, и никто не собирается чего-то ждать, а просто все работают».

Как сообщало ИА REGNUM, депутат Госдумы РФ Валентина Терешкова в ходе обсуждения поправок в Конституцию, предложила обнулить сроки полномочий президента. Это вызвало разные реакции в российском обществе — от одобрения до отрицания. Сам Владимир Путин высказался неоднозначно по поводу инициативы, однако подчеркнул: сильная президентская власть для России абсолютно необходима.

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