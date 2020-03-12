Псков, , 12:53 — REGNUM Псковское областное собрание депутатов сегодня, 12 марта, на внеочередной сессии поддержало пакет изменений к Конституции РФ. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, соответствующее постановление регионального парламента принято большинством голосов.

«За» проголосовали 36 депутатов, против — двое (оба депутата фракции «Яблоко»), пять депутатов фракции КПРФ воздержались.

Лидер фракции «Яблоко» Лев Шлосберг выступил категорически против принятия поправок к Конституции, после чего депутаты от «Единой России» охарактеризовали его слова как «огульное выступление против президента». Лидер фракции КПРФ Пётр Алексеенко отметил, что обсуждение поправок к Конституции было слишком скоротечным: по его словам, дольше в регионе обсуждалось новое название для аэропорта «Кресты». Он заявил, что коммунисты воздержатся при голосовании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 марта закон о поправках к Конституции РФ был принят Государственной думой РФ и одобрен Советом Федерации РФ. Теперь документу необходима поддержка двух третей законодательных органов власти субъектов Российской Федерации.

Общенародное голосование по поправкам к Конституции состоится 22 апреля.

Читайте ранее в этом сюжете: Депутат Госдумы: «уважение человека труда» в Конституции важно для страны