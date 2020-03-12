Москва, , 12:53 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал защищать преимущество РФ — Владимира Путина, передает корреспондент ИА REGNUM 12 марта.

Володин обратил внимание, что в связи с предложенной поправкой в Конституцию депутат Госдумы Валентина Терешкова («Единая Россия») подвергается критике со стороны Запада.

«Сегодня, исходя из вызовов, которые есть, и, если хотите, угроз, которые в мире существуют, не нефть и газ — наши преимущества. Как вы видите, и нефть, и газ могут падать в цене. Наше преимущество — Путин, и мы его должны защитить», — заявил спикер Госдумы.

Он отметил, что «сегодня Путин воспринимается другими государствами как человек, эффективно решающий задачи, и человек, способный нашу страну сделать сильнее».

«Защищая сегодня нашу коллегу от этой лжи, которая идет из-за рубежа, для того чтобы нашу страну разрушить, чтобы не оставить нам того, с чьим именем связана история нашего государства, наш долг и членов партии «Единая Россия», и членов фракции КПРФ, и членов фракции ЛДПР, и членов фракции «Справедливая Россия» сделать все для того, чтобы мы с вами защитили правду», — сказал Володин.

Он сравнил ситуацию с той, которая была в 2012 году, когда шельмованию подвергался Говорухин.

Поправка Терешковой дает возможность Путину выдвигаться на пост президента в пятый раз.

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