Москва, , 12:51 — REGNUM Администрация президента РФ не контактировала с главой Белого дома Дональдом Трампом по вопросу нынешней ситуации на энергорынке. Об этом сегодня, 12 марта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Он отметил, что Кремль не контактировал с американским лидером и не обсуждал с ним ситуация на энергетическом рынке.

Напомним, ранее газета Politico со ссылкой не насколько источников сообщила о том, что президент США Дональд Трамп встречался с российскими официальными лицами, близкими главе государства Владимиру Путину, чтобы обсудить ситуацию на рынке из-за падения цен на нефть.

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Как сообщало ИА REGNUM, 6 марта Россия не смогла договориться с Саудовской Аравией о ценах на нефть. Договорённости по сделке ОПЕК+ так и не были достигнуты. Она будет действовать до 31 марта.

Развал сделки уже спровоцировал резкое падение мировых цен на нефть, а также значительное снижение курса рубля по отношению к доллару и евро.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Россия не была инициатором выхода из сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+. По его словам, напротив, Москва предложила продлить это соглашение на действующих условиях как минимум до конца второго квартала или на год.

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