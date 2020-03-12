Джакарта, 12 марта 2020, 12:48 — REGNUM Вице-президент Индонезии Маруф Амин отпраздновал свой 77-й день рождения в офисе вице-президента в Джакарте, сообщает Kompas.
Известно, что в праздновании приняли участие большая семья, родственники Маруфа Амина и сотрудники секретариата вице-президента.
Издание отмечает, что в официальной резиденции вице-президента много цветов, которые были отправлены чиновниками и коллегами Маруф Амина. Среди букетов есть цветок белой орхидеи, посланный главой государства Джоко Видодо.
Как сообщало ИА REGNUM, вице-президент Индонезиипризвал обеспечить питьевой водой все регионы страны.
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