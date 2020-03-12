Барнаул, , 12:48 — REGNUM На внеочередной сессии Алтайского краевого Законодательного собрания (АКЗС), состоявшейся сегодня, 12 марта, в Барнауле, большинство депутатов поддержали поправки к Конституции РФ. Как сообщает официальный сайт алтайского парламента, за данное решение проголосовало 56 народных избранников, шестеро воздержались. Всего в заседании приняли участие 62 парламентария.

«В закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» вошли отдельные, наиболее значимые достижения государственного и общественного развития. Так, в Конституции фиксируется, что МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума, закрепляется обязательная индексация пенсий, пособий и иных социальных выплат», — подчеркнул один из докладчиков по данному вопросу — председатель комитета АКЗС по правовой политике Андрей Осипов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, о внесении поправок заговорили после оглашения послания Федеральному собранию российского президента Владимира Путина. После обсуждения соответствующего законопроекта в региональных парламентах состоится общероссийское голосование, которое пройдет 22 апреля 2020 года.