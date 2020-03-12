Каир, , 13:01 — REGNUM Египетский суд приговорил адвоката по правам человека к одному году лишения свободы за слова, которые он сказал во время телевизионного интервью ВВС.

В суде Зьяд эль-Элайми, бывший депутат парламента, был обвинен в «оскорблении» президента и распространении ложных новостей, передает ВВС Africa.

По информации репортеров, выступая на арабском языке в программе BBC News, Зьяд эль-Элайми обвинил власти в терроризировании своих политических оппонентов. Он также раскритиковал президента страны Абделя Фаттаха ас-Сиси за то, что он якобы не взаимодействует с оппозицией.

Элайми еще предстоит предстать перед судом по отдельному делу, по которому ему вместе с другими лицами предъявили обвинения в подготовке заговора против государства.