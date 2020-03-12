Воронеж, , 12:45 — REGNUM Депутаты Воронежской областной думы поддержали федеральный Закон о поправках к Конституции РФ, решение было принято 12 марта на внеочередном заседании Воронежской облдумы, сообщили в пресс-службе парламента. Поправки к Конституции поддержаны большинством голосов.

«Поправки к Конституции, которые являются самыми масштабными в истории современной России, соответствуют вызовам времени. Главный приоритет — защита прав граждан, их достойная жизнь и благополучие, развитие человеческого капитала», — отметил председатель Воронежской областной Думы, член президиума Генсовета «Единой России», секретарь Воронежского регионального отделения ЕР Владимир Нетёсов.

«Поправки призваны закрепить социальные обязательства государства перед людьми, гарантируют упрочение государственности России, усилят роль граждан через расширение полномочий парламента, сделают более прозрачной и эффективной систему власти в стране. Как подчеркнул президент РФ Владимир Владимирович Путин, решающее слово по всем этим изменениям в любом случае остается за гражданами России. Конституция, дающая россиянам гарантию на достойную жизнь, отвечающая их социальным запросам и современным политическим и экономическим вызовам, сможет начать работать только в случае полного одобрения ее новых положений в ходе Всенародного голосования, которое состоится 22 апреля текущего года», — добавил спикер облдумы.