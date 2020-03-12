Симферополь, 12 марта 2020, 12:47 — REGNUM Депутаты Воронежской областной думы поддержали федеральный Закон о поправках к Конституции РФ, решение было принято 12 марта на внеочередном заседании Воронежской облдумы, сообщили в пресс-службе парламента. Поправки к Конституции поддержаны большинством голосов.
Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта Государственный совет Крыма поддержал предложенные к Конституции России поправки. За проголосовали 67 депутатов из фракций «Единая Россия» и ЛДПР. Фракция КПРФ воздержалась от голосования.
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