Симферополь, , 12:47 — REGNUM Депутаты Воронежской областной думы поддержали федеральный Закон о поправках к Конституции РФ, решение было принято 12 марта на внеочередном заседании Воронежской облдумы, сообщили в пресс-службе парламента. Поправки к Конституции поддержаны большинством голосов.

«Мы видим, что время подошло, президент принял решение. Такая ситуация давно назрела, ряд законодательных норм требует изменений, и в первую очередь это касается мер социальной поддержки граждан. Мы видим, что те предложения, которые были внесены общественными организациями, политическими деятелями, партиями, в первую очередь носят социальный характер», — уверен Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта Государственный совет Крыма поддержал предложенные к Конституции России поправки. За проголосовали 67 депутатов из фракций «Единая Россия» и ЛДПР. Фракция КПРФ воздержалась от голосования.

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