Москва, , 12:43 — REGNUM Президент России Владимир Путин пока не определился с вопросом о своём участии в выборах 2024 года, сообщили в пресс-службе Кремля.

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«Глава государства пока ничего не говорил по вопросу о президентских выборах через четыре года», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, президент РФ Владимир Путин проявил готовность пойти на конкурентные выборы.

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