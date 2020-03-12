Санкт-Петербург, , 12:44 — REGNUM Упоминание русского языка как языка государствообразующего народа в Конституции России поможет защитить язык от «атаки» на него. Важность поправки для многонациональной страны отметил спикер петербургского Заксобрания Вячеслав Макаров, передает корреспондент ИА REGNUM.

«То, что происходит сейчас в мире с русским языком — даже слово «вытеснение» или «выдавливание» русского языка не подходит. Идет атака на русский язык», — сказал единоросс.

Он заметил, что во времена Советского Союза русский был языком межнационального общения для многих стран, и его учили в школе.

«Сейчас прошло всего несколько десятилетий — мы потеряли это», — заявил Макаров. «Вот этот великий язык Пушкина, Достоевского, Толстого должен обязательно быть. Это язык уникальной мировой цивилизации — русской цивилизации. Поэтому это язык государствообразующего народа», — объяснил спикер ЗакСа.

Он считает, что и в борьбе с исторической несправедливостью поправка могла бы помочь.

«Можно ли было подумать, что будут говорить, будто Освенцим освобождали американские солдаты, а не Советская армия?» — недоумевает единоросс.

Напомним, за поправки в Конституцию выступили 38 депутатов Петербурга из 49, одобрив их большинством голосов.