Вашингтон, , 12:46 — REGNUM Федеральное бюро расследований США (ФБР) выдало ордер на арест украинского бизнесмена Игоря Коломойского, сообщило издание «Информатор» со ссылкой на собственные источники.

По данным журналистов, ордер выдали 15 октября 2019 года, но информация об этом факте появилась только сейчас.

Коломойского обвиняют в отмывании доходов, полученных преступным путём.

Напомним, ФБР начало расследование после того, как в мае 2019 года представители национализированного Украиной «Приватбанка» подали иск против Коломойского и его партнёра Геннадия Боголюбова в Канцлерский суд штата Делавэр. В «Приватбанке» считают, что Коломойский преступным путём завладел $623 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее защищать Коломойского в суде согласился адвокат Марк Касовиц, который прежде был адвокатом президента США Дональда Трампа.

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