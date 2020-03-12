Амстердам, , 12:40 — REGNUM Федерация Индийских Нидерландцев (ФИН) заявила о том, что организация неприятно поражена выступлением короля Виллема-Александра в ходе его визита в Индонезию. Король принёс извинения за насильственные действия Нидерландов в ходе Индонезийской войны за независимость (1945−1949). В организации заявили, что воспринимают эти слова как «удар ножом в спину».

ФИН — организация, представляющая интересы т.н. Индийских нидерландцев. Речь идёт либо о лицах со смешанным европейско-азиатским происхождением, либо лицах европейского происхождения, родившиеся или долго проживавшие в Индонезии. Как заявили в ФИН, своими словами король проигнорировал чувства индийско-нидерландской общины. Представитель ФИН подчеркнул, что общину заранее не проинформировали о выступлении короля. Он напомнил, что индийско-нидерландская община перенесла тяжёлые страдания.

Во время войны за независимость погибло около 100.000 человек.

По мнению ФИН, приносить сейчас извинения преждевременно, поскольку в настоящее время историки изучают события в бывшей Нидерландской Индии. Данное исследование должно завершится в 2021 г. ФИН считает, что лишь после того, как станут известны результаты исследования, можно будет говорить об извинениях.

В преддверии визита короля в Индонезию ФИН призвало правительство Нидерландов настоять перед властями Индонезии на признании военных преступлений, совершённых индонезийцами против голландцев, и на том чтобы власти страны принесли извинения за эти преступления.