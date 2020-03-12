Москва, , 12:38 — REGNUM Федеральным органам исполнительной власти нужно отменить заграничные командировки. Об этом заявил 12 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России.

«Федеральным органам исполнительной власти следует отменить загранкомандировки кроме самых неотложных и рекомендовать сотрудникам без крайней необходимости не выезжать за рубеж в личных целях», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, с 13 марта будет действовать временное ограничение на авиаперелёты в ряд европейских государств.