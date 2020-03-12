Вильнюс, , 12:37 — REGNUM Глава самой многочисленной правящей фракции в парламенте Литвы Союза крестьян и зелёных Литвы Рамунас Карбаускис сегодня, 12 марта, предложил на две недели прервать работу Сейма Литвы из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Предложение есть, чтобы на две недели Сейм не собирался. Посмотрим, какой будет ситуация, если не будет случаев заражения в парламентской канцелярии и среди членов Сейма, то в таком случаю можно будет смело возвращаться на работу», — сказал Карбаускис.

Решение должно принять правление парламента Литвы.

В Литве введён режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса, заражено три человека.