Вильнюс, , 12:34 — REGNUM Депутат Сейма от фракции партии «Союз Отечества» — Христианские демократы Литвы Ирена Дягутене сегодня, 12 марта, комментируя угрозу распространения коронавируса в Литве, заявила, что оппозиционные консерваторы требуют у властей проверять на коронавирус не только людей, которые вернулись из других стран, где распространяется инфекция и почувствовали недомогание, но и всех лиц с симптомами простуды, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По мнению консерваторов, из-за того, что проверяются исключительно лица, прибывшие из зон риска, число заболевших на самом деле якобы может быть гораздо выше. Кроме того, подчеркнула Дягутене, проверять на коронавирус всех людей с симптомами гриппа рекомендуют европейские организации.

В Литве введён режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса, заражено три человека.