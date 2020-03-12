Пекин, , 12:48 — REGNUM Китайские власти усилят сотрудничество с мировым сообществом, чтобы противостоять пандемии коронавируса COVID-19. Об этом заявил 12 марта на брифинге официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Комментируя решение Всемирной организации здравоохранения признать вспышку заболевания пандемией, он отметил, что странам-участницам ВОЗ нужно увеличить активность и взять на себя политические обязательства по борьбе с болезнью.

Что касается Китая, то власти страны намерены нарастить обмен информацией с другими государствами и ВОЗ, передать им свой опыт борьбы с заболеванием, направлять специалистов и медицинские средства, сотрудничать в научно-технической сфере.

Коронавирус — общий для всех враг, а границ для пандемии не существует, подчеркнул он.

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