Сеул, , 12:39 — REGNUM В связи с распространением коронавируса нового типа по миру и объявлением Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о пандемии по коронавирусной инфекции все больше стран запрещают въезд на территорию гражданам Южной Кореи. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По состоянию на 10:00 по местному времени 12 марта сто двадцать три страны мира запретили въезд или усилили иммиграционный контроль в отношении южнокорейцев, то на четыре страны больше, чем днем ранее.

Известно, что список пополнился Гватемалой, Венгрией, Чехией и Нигером.

С 12 марта власти Гватемалы приняли решение ограничить въезд пребывающим из Южной Кореи, Китая, Ирана и стран Европы. Отмечается, что южнокорейцам, проживающим в Гватемале, разрешат въехать в страну при условии домашнего карантина.

Читайте также: Гватемала ограничила въезд прибывающим из ряда стран

Правительство Венгрии также ввело ограничение на въезд прибывающих из Южной Кореи, Китая, Италии и Ирана, правительство Чехии — обязательное сообщение в органы здравоохранения и двухнедельный карантин для иностранцев, посещавших Южную корею, Иран, Францию, Германию и Испанию, правительство Нигера — двухнедельный карантин для прибывающих из Южной Кореи, Китая, Японии и Италии.

Отмечается, что число стран, запрещающих въезд гражданам Южной Кореи, увеличилось до пятидесяти трех, а число стран, которые ввели карантин — до восемнадцати, число стран, усиливших карантинный контроль, — до пятидесяти двух.