Москва, , 12:28 — REGNUM Руководителем секретариата заместителя председателя Совета безопасности России назначен Сергей Чеботарев. Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин.

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В начале февраля 2020 года Чеботарев был назначен на должность заместителя министра экономического развития РФ.

Ранее Чеботарев возглавлял Министерство по делам Северного Кавказа.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января 2020 года президент РФ Владимир Путин упразднил Минкавказа. Его функции переданы Минэкономразвития (МЭР).

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